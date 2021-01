Johannes Hevelius vor 410 Jahren geboren Das Danziger Paar mit Luchs und Fuchs

Morgen vor 410 Jahren kam Johannes Hevelius in Danzig zur Welt. Im Alter von 19 Jahren begann er ein Jura-Studium in Leiden. Danach kehrte er in seine Heimatstadt zurück und widmete sich der Brauerei der Familie. 1647 begründete er mit seinem Hauptwerk die Selenographie, die systematische Erforschung des Mondes.

Von Dirk Lorenzen

