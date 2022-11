Junge Union

Der neue Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, auf dem 74. Deutschlandtag der Jugendorganisation von CDU und CSU in Fulda (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Der Chef des nordrhein-westfälischen Landesverbandes erhielt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda gestern 87 Prozent der Stimmen. Winkel hatte keinen Gegenkandidaten. In seiner Rede warnte er vor einer Deindustrialisierung Deutschlands und betonte, er wolle mit aller Kraft für den Erhalt von Industrie, Produktion und Innovation in Deutschland kämpfen. Die Union sollte die erste Partei sein, die Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland mache. Zugleich griff Winkel die Aktivisten der "Letzten Generation" an, die der gesellschaftlichen Akzeptanz des Klimaschutzes geschadet hätten.

Heute wird der Deutschlandtag der Jungen Union mit Reden von CDU-Chef Merz und Unionsfraktionsvize Spahn fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.