Bei den Feierlichkeiten in Hongkong ist auch der neue Regierungschef Lee vereidigt worden. (AFP/Daniel Suen)

Die Amtseinführung wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China vollzogen. Lee sagte in einer Rede, das 2020 in Kraft getretene Sicherheitsgesetz habe das Chaos in Hongkong beendet und Stabilität gebracht. Als einstiger Sicherheitschef war Lee maßgeblich für die Zerschlagung der dortigen Demokratiebewegung verantwortlich. Der chinesische Präsident Xi erklärte, alles, was China im Umgang mit der früheren Kronkolonie unternommen habe, sei zum Wohle Hongkongs geschehen.

Mit der Rückgabe Hongkongs an China am 1. Juli 1997 waren für die rund sieben Millionen Einwohner ein hohes Maß an Autonomie und viele politische Freiheiten vereinbart worden. Diese wurden durch das Sicherheitsgesetz weitgehend wieder abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.