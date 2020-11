Die bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland haben US-Forschern zufolge die Marke von einer Million überschritten. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor.

Die Zahlen werden öfter aktualisiert und zeigen daher häufig einen höheren Stand als offizielle Angaben der Weltgesundheitsorganisation oder der Behörden der Länder. Das Robert Koch-Institut zählt seit Beginn der Pandemie bisher 983.588 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Merkel verteidigt Verlängerung des Teil-Lockdowns.

Im Bundestag verteidigte Kanzlerin Merkel die Verlängerung des Teil-Lockdowns in der Coronavirus-Pandemie. Die vor einem Monat vereinbarten Regeln zeigten noch nicht den gewünschten Erfolg, sagte Merkel in einer Regierungserklärung. Es gebe noch keine Trendumkehr, die Fallzahlen stagnierten auf zu hohem Niveau. Kritik an den Entscheidungen kam von den Oppositionsparteien.



FDP-Chef Lindner sagte in der Debatte, die angekündigte Gesamtstrategie gebe es auch nach den gestrigen Beratungen nicht. AfD-Fraktionschefin Weidel bezeichnete die beschlossenen Maßnahmen als widersprüchlich und bevormundend.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.