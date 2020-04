Die USA haben in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Pandemie zu verzeichnen - und somit Italien überholt.

Das geht aus den jüngsten Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins hervor. In den Vereinigten Staaten starben demnach rund 20.300 Menschen in Folge der Pandemie, in Italien wurden zuletzt rund 19.500 Tote registriert. Das südeuropäische Land hatte bislang bei der Gesamtzahl der Toten international an erster Stelle gelegen.



In den Vereinigten Staaten gibt es auch die meisten bestätigten Erkrankungen mit dem Virus. Die Johns Hopkins Universität spricht von mehr als einer halben Million Infektionen.



In der Corona-Pandemie geben verschiedene Quellen Fallzahlen heraus. So werden zuweilen abweichende Daten veröffentlicht. Die Johns Hopkins Universität veröffentlicht die ihr zugänglichen Informationen nahezu in Echtzeit. Das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation etwa geben einmal täglich Zahlen über bestätigte Infektionen und Todesfälle heraus.