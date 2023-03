Befragung durch Ausschuss

Der britische Premierminister Boris Johnson bestreitet, das Unterhaus in der "Partygate-Affäre" belogen zu haben. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Pool for Yomiuri)

Johnson räumte in einer Befragung durch einen Ausschuss des Unterhauses zwar erneut falsche Angaben ein. Er betonte zugleich, er habe seine Stellungnahmen aber stets nach bestem Wissen und Gewissen abgegegen. Sie hätten immer auf dem basiert, was er zu dem jeweiligen Zeitpunkt gewusst habe. Johnson betonte, der Ausschuss habe keine Beweise dafür gefunden, dass er während der Corona-Pandemie von Mitarbeitern vor Regelbrüchen bei Parties in der Downing Street gewarnt worden sei.

Sollte sich erhärten, dass Johnson das Unterhaus absichtlich belogen hat, droht dem 58-Jährigen eine längere Suspendierung, die zum Verlust seines Mandates führen könnte.

