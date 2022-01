Es gibt Berichte über eine weitere Party von Boris Johnson. (dpa/Kirsty Wigglesworth)

Ein Sprecher des Regierungschefs erklärte in London, es sei zutiefst bedauerlich, dass sich die Feiern in einer Zeit nationaler Trauer ereignet hätten. Er reagierte damit auf einen Bericht der Zeitung "Daily Telegraph", wonach am 16. April auf zwei Partys insgesamt etwa 30 Mitarbeiter am Amtsssitz Johnsons bis in die Nacht getrunken und getanzt hätten. Der Premieminister selbst war demnach nicht anwesend. Damals galten wegen der Pandemie strenge Abstandsregeln. Zudem galt wegen Philips Tod landesweit eine nationale Trauer. Der britische Sicherheitsminister Hinds kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

Johnson steht bereits wegen anderer Verstöße gegen die Corona-Regeln während des ersten Lockdowns im Mai 2020 massiv unter Druck. Die Opposition fordert seinen Rücktritt.

