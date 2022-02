Großbritanniens Premierminister Boris Johnson steht wegen der "Partygate"-Affäre politisch unter Druck (AFP/ Justin Tallis)

Laut einem Regierungssprecher hat Johnson einen Fragebogen erhalten, den er wie verlangt beantworten werde. Es geht um zwölf Veranstaltungen, die in Johnsons Wohnsitz in der Downing Street stattgefunden haben und bei denen die damals strengen Corona-Schutzregeln nicht beachtet worden sein sollen. Den Gästen und Gastgebern drohen Geldstrafen - also auch Johnson. Bisher hat der Premierminister keine Stellung dazu bezogen, ob er zurücktreten würde, wenn die Vorwürfe gegen ihn bewiesen würden.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.