Immer wieder versuchen Migranten, mit kleinen Booten den Ärmelkanal zu überqueren. (Gareth Fuller/PA Wire/dpa)

Das könnte der wichtigste Schritt sein, um das Geschäftsmodell krimineller Schlepperbanden zu zerstören, schrieb Johnson auf Twitter. Er habe Frankreichs Präsident Macron eine Reihe von weiteren Maßnahmen vorgeschlagen, um die illegalen Überfahrten zwischen beiden Ländern zu verhindern. Dazu gehörten unter anderem gemeinsame Polizeistreifen an französischen Stränden und Patrouillenfahrten in den Hoheitsgewässern des jeweils anderen Landes. Macron kündigte unterdessen eine verstärkte Überwachung der französischen Nordküste an.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.