Der zurückgetretene Finanzminister Rishi Sunak liegt nach der ersten Abstimmungsrunde um die Nachfolge von Tory-Chef und Premier Boris Johnson in Führung (IMAGO/ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Die meisten Unterstützer hatte erneut der erst kürzlich zurückgetretene Finanzminister Sunak. Ebenfalls weiter im Rennen sind Außenministerin Truss, Handels-Staatssekretärin Mordaunt und die Abgeordnete Badenoch. In weiteren Runden wird so lange gewählt, bis nur noch zwei Kandidaten verbleiben. Zwischen diesen beiden sollen die Parteimitglieder dann per Briefwahl entscheiden. Das Ergebnis soll am 5. September feststehen.

Johnson hatte nach einer Reihe politischer Skandale seinen Rücktritt als Parteichef der Tories erklärt. Er will das Land weiterregieren, bis seine Nachfolge feststeht.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.