Boris Johnson vor der Tür von 10, Downing Street (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Das Virus fordere einen furchtbaren Tribut, schrieb Johnson per Twitter. Er sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Zudem rief er erneut zu Impfungen beziehungsweise Auffrischungsimpfungen auf. Dies sei der Ausweg aus der Pandemie.

Gestern war die Zahl der Todesfälle, die mit einer bestätigten Infektion zusammenhängen, in Großbritannien auf mehr als 150.000 gestiegen. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Land wird mit 1.900 angegeben. Schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im größten Landesteil England lehnt die Regierung in London bislang ab und begründet das mit den weniger stark gestiegenen Krankenhauseinweisungen und Todesfällen. Immer mehr englische Kliniken melden jedoch, dass wegen der vielen Infektionsfälle zunehmend das Personal fehlt.

