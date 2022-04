Besuch in Kiew

Überraschend ist der britische Premierminister Johnson (l.) nach Kiew gereist und hat dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Das ukrainische Präsidialamt hat dieses Foto von dem Gespräch veröffentlicht. (AP)

Johnson sagte nach einem Treffen mit Selenskyj in der ukrainischen Hauptstadt, Großbritannien werde dem Land 120 gepanzerte Fahrzeuge und neue Anti-Schiffs-Raketensysteme zur Verfügung stellen. Am Freitag hatte London der Ukraine bereits militärische Ausrüstung und Garantien für Kredite der Weltbank zugesichert. Der britische Premier betonte, man werde Woche für Woche die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Es müsse sichergestellt werden, dass die Ukraine als freie und souveräne Nation überlebe und gedeihe, so Johnson.

Neben Johnson war heute auch Österreichs Kanzler Nehammer zu einem Überraschungsbesuch in die Ukraine gereist.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.