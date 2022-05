Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bei einer Pressekonferenz in London (Leon Neal/Pool Photo via AP)

Ein heute übergebener interner Untersuchungsbericht macht die britische Regierungsspitze für die Verfehlungen verantwortlich. In dem nun vollständig veröffentlichten Papier der Spitzenbeamtin Gray heißt es, viele der Veranstaltungen in der Downing Street hätten nicht zugelassen werden dürfen. Es sei teils zu exzessivem Alkoholkonsum gekommen, die Geschehnisse entsprächen in keiner Weise dem "zu erwartenden Standard".

"Öffentlichkeit hat Recht auf höchste Standards"

"Die politische und administrative Führung muss für diese Kultur die Verantwortung übernehmen", heißt es in dem Bericht weiter. Viele Menschen seien enttäuscht über das Verhalten der Regierung. Die Öffentlichkeit habe "das Recht, die höchsten Standards an die Vorgehensweisen an derartigen Orten anzulegen, und das, was passiert ist, fällt eindeutig weit dahinter zurück".

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass Johnson bei einem sehr kritischen Gray-Bericht unter Umständen seinen Posten räumen muss. Gray macht indes den Premier selbst nicht direkt für die Partys verantwortlich. In dem Bericht werden aber Details und Fotos von mehr als einem Dutzend Zusammenkünften offengelegt. Johnson nahm zumindest an einigen davon teil.

Entschuldigung beim Personal

Auf einer Pressekonferenz erklärte der Premier in diesem Zusammenhang, er habe sich persönlich bei den Reinigungskräften und dem Sicherheitspersonal am Regierungssitz Downing Street für die Art und Weise entschuldigt, wie sie behandelt wurden. In einer Zeit, in der sich viele Reinigungskräfte selbst in Gefahr gebracht hätten, um "höchste Hygienestandards" zu gewährleisten, sei es "absolut entsetzlich und beunruhigend zu hören, dass sie von Leuten, die in der Regierung oder im öffentlichen Dienst sitzen und es offen gesagt besser wissen sollten, mit solcher Verachtung behandelt wurden", zitiert der britische "Guardian" den Regierungschef.

Die Feiern in Downing Street fanden während des Corona-Lockdowns statt, als strenge Kontaktbeschränkungen galten und etwa Angehörige nicht an Beerdigungen teilnehmen durften. Johnson musste eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften zahlen. Zudem brachten britische Abgeordnete einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den Weg.

Der Premier steht in der Affäre und auch wegen anderer Fehltritte seit Monaten schwer unter Druck. Das Thema war zuletzt wegen des Krieges in der Ukraine aber etwas in den Hintergrund geraten.

