Er sagte im Parlament in London, er entschuldige sich für den Bruch von Corona-Regeln bei Lockdown-Partys am Regierungssitz. Er habe aus den Fehlern gelernt und es habe bereits Veränderungen gegeben. Johnson fügte hinzu, da die Ermittlungen jetzt abgeschlossen seien, könne das Land nach vorne schauen.

Der interne Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Affäre macht die britische Regierungsspitze für die Verfehlungen verantwortlich. In dem nun vollständig veröffentlichten Papier der Spitzenbeamtin Gray heißt es, viele der Veranstaltungen in der Downing Street hätten nicht zugelassen werden dürfen. Es sei teils zu exzessivem Alkoholkonsum gekommen, die Geschehnisse entsprächen in keinster Weise dem "zu erwartenden Standard". Gray betonte, die Führung müsse die Verantwortung für diese Kultur übernehmen.

