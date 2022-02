In den Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt trifft sich der britische Premier Johnson mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg. (dpa/Daniel Leal)

Europa befinde sich in der schwersten Sicherheitskrise seit Jahrzehnten, die wahrscheinlich in den nächsten Tgen ihren gefährlichsten Moment erreichen werde, sagte Johnson. Auch Stoltenberg erklärte, man müsse auf das Schlimmste vorbereitet sein. Zugleich drängte er Russland zu weiteren Gesprächen im Nato-Russland-Rat. Die britische Außenministerin Truss warnte Russland vor einem Angriff auf das Nachbarland. Bei einem Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen Lawrow in Moskau meinte sie, ein solcher Schritt werde massive Konsequenzen haben. Lawrow erklärte, Ultimaten und Moralisieren führten zu nichts. Forderungen des Westens nach dem Abzug russischer Soldaten aus dem Gebiet nahe der ukrainischen Grenze wies er zurück.

Am Nachmittag beraten Vertreter der sogenannten Normandie-Staaten Deutschland, Frankreich, Russland und Ukraine in Berlin. Am Abend trifft Bundeskanzler Scholz Spitzenpolitiker der drei baltischen Staaten. Estland, Lettland und Litauen treten für einen harten Kurs gegenüber Moskau ein und lehnen die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ab.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.