Das Treffen zwischen dem britischen Premierminister Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Wie es aus britischen Regierungskreisen hieß, blieben große Meinungsverschiedenheiten über einen künftigen Handelspakt bestehen.

In den nächsten Tagen solle es weitere Gespräche zwischen den Unterhändlern geben. Am Sonntag stehe eine Entscheidung darüber an, ob die Verhandlungen weitergeführt oder beendet werden.



Johnson und von der Leyen hatten sich zu einem Abendessen getroffen; das Gespräch dauerte rund drei Stunden. Es geht darum, ein Handelsabkommen für die Zeit nach Jahresende abzuschließen, wenn die Übergangsphase nach dem Brexit endet. Seit Monaten gibt es keinen Fortschritt in den Verhandlungen, weswegen sie heute auf höchster Ebene geführt wurden. Die strittigen Punkte sind: die EU-Forderung nach fairen Wettbewerbsbedingungen, die Fischerei in britischen Gewässern und die Ahndung möglicher Verstöße gegen das geplante Abkommen.

