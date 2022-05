Sicherheitspolitik

Der britische Premierminister Boris Johnson und die schwedische Premierministerin Magdalena Andersson (AP)

Premierminister Johnson unterzeichnete während eines Besuchs bei der schwedischen Ministerpräsidentin Andersson eine politische Solidaritätserklärung. Darin versprechen sich die beiden Staaten, die militärischen Beziehungen zu stärken und sich im Falle eines Angriffs gegenseitig zu unterstützen. Eine ähnliche Erklärung wollte Johnson später auch mit dem finnischen Präsidenten Niinistö unterzeichnen, zu dem der Premier im Anschluss reist.

In Schweden und Finnland stehen in den kommenden Tagen Entscheidungen über einen möglichen Beitritt zur NATO an.

11.05.2022