Der britische Premierminister Boris Johnson (AP Photo/Matt Dunham)

Mit Blick auf den Brexit erklärte er, sein Land habe die Unabhängigkeit wieder hergestellt. Zudem habe er während seiner Amtszeit geholfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Das Unterhaus geht morgen in eine Sommerpause. Johnson hatte nach einer Reihe politischer Skandale seinen Rücktritt als Parteichef der konservativen Torys erklärt. Er will das Land weiterregieren, bis seine Nachfolge feststeht. Noch heute soll in der Tory-Fraktion darüber abgestimmt werden, welche beiden Kandidaten in die Stichwahl für Johnsons Nachfolge gehen. In die letzte Runde des Auswahlprozesses haben es drei Bewerber geschafft: der frühere Finanzminister Sunak, Außenministerin Truss und Außenhandels-Staatssekretärin Mordaunt.

Zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten findet dann eine Stichwahl unter den Parteimitgliedern statt. Am 5. September schließlich soll der neue Parteivorsitzende benannt werden, der zugleich das Amt des Regierungschefs übernimmt.

