Johnson sagte in einer Fragestunde des Parlaments in London, in einer Krise sei es nicht Aufgabe einer Führung, wegzulaufen. Er wolle die von ihm angestrebten politischen Ziele erreichen. Javid betonte im Parlament, diejenigen, die in einer Position dazu seien, hätten die Verantwortung, etwas zu ändern. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass das Problem an der Spitze der Regierung zu finden sei.

Ein weiteres Misstrauensvotum wird erwartet

In Johnsons Partei, den Tories, wird derweil ein weiteres Misstrauensvotum gegen den Premierminister erwogen. Eine Kommission der Tories will im Laufe des Tages darüber beraten. Das letzte Misstrauensvotum liegt erst einen Monat zurück.

Johnson steht wegen einer Serie von Skandalen unter Druck. Dazu zählen unter anderem polizeiliche Ermittlungen wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Zuletzt ging es um Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch ein führendes Mitglied seiner konservativen Tory-Regierungsfraktion. Zunächst hatte Johnson erklärt, von solchen Vorwürfen nichts gewusst zu haben. Später teilte er mit, ihm seien die Informationen zwischenzeitlich entfallen. Inzwischen bedaure er seine Personalentscheidung.

