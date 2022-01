Boris Johnson steht seit Wochen enorm unter Druck, weil Dutzende Beschäftigte in seinem Amtssitz während der Pandemie mehrere Lockdown-Partys gefeiert haben sollen (IMAGO / ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Das kündigte der britische Premierminister Johnson im Parlament in London an. Auch Homeoffice sei dann nicht mehr nötig. Experten gingen davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle im Land überschritten sei. Die Bevölkerung habe sich gut verhalten, zudem laufe die Booster-Kampagne. Er gehe davon aus, dass die Regeln zur Selbstisolierung bei Infektionen zwar wie geplant noch bis März in Kraft blieben, dann aber ausliefen, so Johnson.

Die Ankündigung Johnsons war von britischen Medien erwartet worden. Kritiker werfen dem Premier vor, er wolle damit auch von den umstrittenen Partys an seinem Amtssitz wärend des Lockdowns ablenken. Johnson steht deshalb auch innerhalb seiner Konservativen Partei unter Druck. Heute kündigte der Tory-Abgeordnete Wakeford seinen Wechsel zur oppositionellen Labour-Partei an. Er wird mit den Worten zitiert, Johnson und die Konservativen hätten sich als unfähig erwiesen, die nötige Führung zu bieten. Johnsons Verhalten sei schändlich.

