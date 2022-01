Im Ukraine-Konflikt will der britische Premierminister Boris Johnson mit der Entsendung von mehr Soldaten Russland unter Druck setzen. (AFP/ Justin Tallis)

Johnson bot der Nato an, die Zahl der britischen Soldaten in der Region zu verdoppeln. Derzeit sind es rund 1.150 Mann. Zudem sollten Waffen, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region verlegt werden. Johnson erklärte, er wolle die destabilisierenden Aktivitäten Russlands nicht länger dulden. Frankreich plant die Entsendung mehrerer hundert Soldaten nach Rumänien als Teil eines möglichen Defensiv-Einsatzes an der Nato-Ostflanke. Außenminister Le Drian will Anfang nächsten Monats zusammen mit seiner deutschen Amtskollegin Baerbock in die Ukraine zu reisen. - Vor dem Hintergrund der Spannungen hatte die Nato Anfang der Woche eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz in Osteuropa angekündigt.

Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Befürchtet wird, dass ein Einmarsch in das Nachbarland vorbereitet wird. Die Regierung in Moskau bestreitet dies.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.