Boris Johnson bei seiner letzten Ansprache vor dem Amtssitz Downing Street in London. (AP / Alberto Pezzali)

Johnson forderte die regierende Konservative Partei auf, ihre Streitigkeiten beizulegen, um die aktuelle Energiekrise zu bewältigen. Er wünschte seiner Nachfolgerin an der Parteispitze, Truss, Glück und sicherte ihr seine volle Unterstützung zu.

Im Anschluss an die Verabschiedung ist geplant, dass Johnson und Truss zum königlichen Sommersitz in Balmoral in Schottland fliegen. Dort empfängt Königin Elizabeth II. die beiden Politiker, um Johnsons Rücktritt entgegenzunehmen und Truss zur Regierungschefin zu ernennen. Später hält Truss ihre erste Rede an der gleichen Stelle, an der sich Johnson am Vormittag verabschiedet hat - vor dem Regierungssitz in London.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, McAllister, sieht Truss vor großen Herausforderungen. Die neue Vorsitzende der Tories müsse eine stabile Regierung bilden und die konservative Partei einen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Hinzu komme die schlimmste Wirtschaftskrise in Großbritannien seit 60 Jahren. Truss werde ein Entlastungspaket für kleinere und mittlere Einkommen vorlegen müssen.

