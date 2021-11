Weltklimakonferenz Johnson würdigt Beschluss zum Kohleausstieg

Der britische Premierminister Johnson hat nach Abschluss der Weltklimakonferenz in Glasgow eine positive Bilanz gezogen. Die Welt sei unbestreitbar auf dem Weg in die richtige Richtung, sagte der konservative Politiker am Abend bei einer Pressekonferenz in London.

14.11.2021