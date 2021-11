Zu wenig, zu oberflächlich: Klima-Aktivisten kritisieren die Medienberichterstattung über den Klimawandel regelmäßig (Imago/Andrew Milligan)

Die Welt sei unbestreitbar auf dem Weg in die richtige Richtung, sagte der konservative Politiker am Abend bei einer Pressekonferenz in London. Johnson würdigte vor allem den Entschluss der beteiligten Staaten, ein Ende der Kohleenergie einzuleiten, gab aber auch zu, dass nicht alle Ziele erreicht worden seien.

Die rund 200 Teilnehmerstaaten der zweiwöchigen Konferenz in Glasgow hatten sich gestern auf eine Erklärung verständigt, die unter anderem zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleenergie auffordert. Die Formulierung wurde auf Druck von China und Indien jedoch in letzter Minute abgeschwächt.

Bundesumweltministerin Schulze sprach dennoch von einer historischen Vereinbarung. Das fossile Zeitalter gehe zu Ende, die Energiewende werde weltweit zum Leitbild, sagte sie. Die Klimaaktivistin Thunberg zog dagegen eine vernichtende Bilanz und twitterte: "bla, bla, bla."

