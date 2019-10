Irland hat den britischen Premierminister Johnson zu Nachbesserungen an seinem Brexit-Vorstoß aufgefordert.

Ansonsten laufe es auf einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Vertrag hinaus, meinte der irische Außenminister Coveney in Dublin. Konkreter wurde er nicht.



Die Bundesregierung nannte den Vorschlag Johnsons einen "wichtigen Schritt". Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, nun sei es an der EU-Kommission, die Pläne zu bewerten. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, wies den Vorstoß des britischen Premiers dagegen als "völlig inakzeptabel" zurück. Es gehe dem Premier im Wesentlichen darum, der EU den schwarzen Peter zuzuschieben, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Gestern hatte bereits EU-Ratspräsident Tusk den Vorschlag zurückgewiesen.



Nach dem Willen Johnsons soll der grenzüberschreitende Handel mit Irland weiterhin nach EU-Regeln abgewickelt werden, auch wenn Nordirland dann nicht mehr zum EU-Zollgebiet zählt. Die Grenzfrage ist der Hauptsttreitpunkt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien.