Auf Facebook und Instagram teilte Joop mit, seine Aussage bezüglich der Sünde in der Modewelt sei im Kontext deplatziert gewesen. Für seine Wortwahl wolle er sich bei all jenen entschuldigen, die dies verärgert oder verletzt habe.

"Wunderbar frivol"

In einem Interview des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ hatte Joop gesagt, er habe bei Karl Lagerfelds Tod geweint, weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide gewesen sei. Alles sei käuflich gewesen. Die Agenturen hätten die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer gegeben. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, habe es geheißen: „Wir können auch auf dich verzichten.“

An diesen Aussagen hatte es massive Kritik gegeben. Die Grünen-Europaabgeordnete Langensiepen bezeichnete die Äußerungen Joops auf Twitter als "Verherrlichung von Gewalt und Demütigung von Frauen". So lange es Männer gebe, die diese Zeiten glorifizierte, so lange Männer diese Aussagen druckten, so lange "haben wir ein Problem mit #Frauenfeindlichkeit".

