Jordaniens früherer Kronprinz Hamsa bin Hussein ist vom Militär des Königreichs aufgefordert worden, nicht mehr gegen Sicherheit und Stabilität des Landes zu arbeiten.

Die Warnung sei Teil einer noch andauernden Sicherheitsuntersuchung, bei der mehrere Personen festgenommen worden seien, hieß es. In einigen Berichten ist von einer möglichen Verschwörung die Rede.



Unter den Verhafteten seien der ehemalige Finanzminister Awadallah sowie das Mitglied des Königshauses Scharif Hassan Ben Said, teilte Armeechef Huneiti mit. Meldungen, nach denen auch Prinz Hamsa festgenommen worden sein soll, dementierte der Armeechef. Hamsa selbst sagte in einem der BBC zugespielten Video, er stehe unter Hausarrest.



Zahlreiche Staaten, darunter die USA, der Libanon und Ägypten, erklärten in ersten Reaktionen ihre Solidarität mit König Abdullah. Jordanien ist ein wichtiger Verbündeter der USA in der Region.



Hamsa war ursprünglich von seiner Mutter Königin Nur auf den Thron vorbereitet worden. Allerdings verstieß ihn König Abdullah 2004 als Kronprinzen.

