Jordaniens König Abdullah II. will Teile des jordanisch-israelischen Friedensvertrags von 1994 auflösen.

Konkret sollen zwei seit 1994 Israel überlassene Gebiete zurück an Jordanien fallen, wie örtliche Medien berichten. Der bestehende Vertrag über die betreffenden Gebiete läuft am 25. Oktober aus.



Hintergrund des Entscheids ist offenbar anhaltender innenpolitischer Druck. Am Freitag forderten Demonstranten in Amman, den gesamten Friedensvertrag aufzukündigen.