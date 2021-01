Bundesaußenminister Maas hat sich für eine bessere internationale Zusammenarbeit bei der Rüstungskontrolle eingesetzt.

Vor allem bei der atomaren Abrüstung habe es in den letzten Jahren Rückschläge gegeben, sagte Maas vor seinem Abflug nach Jordanien, wo er an einer Konferenz zu dem Thema mit 13 anderen Ländern teilnimmt. Falls der Iran beispielsweise nach der Atombombe greife, könnte das einen nuklearen Rüstungswettlauf in der Region auslösen. Deshalb müsse man den Kurs ändern und zu einer effektiven Rüstungskontrolle und Abrüstung zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.