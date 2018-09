Wegen zu geringer internationaler Unterstützung kürzt das UNO-Kindershilfswerk Unicef die Bildungsprogramme für syrische Kinder in Jordanien.

Rund 60.000 Kinder seien von den Einsparungen betroffen, teilte die Organisation in Köln mit. Die Finanzierungslücke für die Bildungsprogramme betrage rund 7,4 Millionen Euro. Die Kürzungen beträfen Zuschüsse für Lernmaterialien und Schulbusse.



Der Geschäftsführer von Unicef-Deutschland, Christian Schneider, erklärte, es sei zu befürchten, dass jetzt mehr geflüchtete Kinder in Jordanien die Schule abbrechen würden. Sie drohten in Kinderarbeit oder Frühehen gedrängt zu werden.