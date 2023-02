Diplomatie

Große Zerstörunen durch Erdbeben in Syrien. (AFP / AAREF WATAD)

Außenminister Safadi wurde von Staatschef Assad empfangen. Jordanische Diplomaten bemühten sich allerdings darum, dass keine politische Geste in Richtung des syrischen Diktators in das Treffen hinein-interpretiert wird. Der Besuch sei als Zeichen der Solidarität nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet gedacht, hieß es. Im Mittelpunkt stünden humanitäre Hilfen. Safadi werde anschließend auch in die Türkei reisen. Jordanien beherbergt zehntausende geflohene Syrer.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.