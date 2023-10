Nahost-Krieg

US-Außenminister Blinken in Jordanien (- / Petra (Jordan News Agency) / dpa / -)

Das Staatsoberhaupt des arabischen Landes warnte dabei vor einer gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser aus dem Gaza-Streifen, wie aus einer Erklärung des königlichen Hofes hervorging. Abdullah äußerte zudem seine Sorge über ein mögliches Übergreifen des Konflikts auf die Nachbarländer. Zudem betonte er die Notwendigkeit, humanitäre Korridore zu öffnen, um die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu ermöglichen. Ähnlich äußerte sich auch Palästinenserpräsident Abbas, der sich in Amman ebenfalls mit Blinken austauschen will. Gestern war der US-Außenminister nach Israel gereist. Dort traf heute auch der amerikanische Verteidigungsminister Austin zu Gesprächen mit israelischen Regierungsvertretern ein.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.