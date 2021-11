Josephine Baker wird heute in das Pariser Patheon aufgenommen. (dpa/Daniel Cole)

Damit wird sie 46 Jahre nach ihrem Tod offiziell als Nationalheldin geehrt. Baker ist die erste schwarze Frau, die im Pantheon beigesetzt wird. Die Künstlerin, 1906 in den USA geboren, bot einst der französischen Armee im Widerstand gegen die deutschen Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ihre Dienste an und setzte sich gegen Rassismus ein. Präsident Macron will eine Rede halten. Bei der Feier soll symbolisch ein Sarg aufgestellt werden. Das Grab der 1975 Verstorbenen bleibt auf Wunsch der Familie in Monaco.

Das Pantheon ist eine Gedenkstätte für Persönlichkeiten der französischen Geschichte aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Unter den 80 dort Beigesetzten sind fünf Frauen. Die ursprünglich als Kirche konzipierte nationale Ruhmeshalle, deren große Säulen und Kuppeldach vom Pantheon in Rom inspiriert wurden, beherbergt unter anderem die sterblichen Überreste von Größen wie Voltaire oder Marie Curie.