Aus Sicht des ARD-Korrespondenten in Schanghai, Wurzel, wird die Berichterstattung aus China immer schwieriger.

Im Deutschlandfunk sagte er, für die Entwicklung im kommenden Jahr sehe er relativ schwarz. Allein in Deutschland warteten drei Kollegen auf eine Einreiseerlaubnis - teilweise seit einem Jahr. Während Wirtschaftsleute einreisen dürften, bleibe dies Journalisten verwehrt. Zudem müsse man als Journalist in China davon ausgehen abgehört zu werden. Zahlreiche Interviewtermine mit medizinischem Personal in Wuhan seien in diesem Jahr geplatzt, sagte Wurzel. Die Interviewpartner seien von Polizeibeamten aufgesucht worden und hätten dann auf deren Druck die Termine abgesagt. Wurzel sprach von "Mafiamethoden".



Mit der Verhaftung einer chinesischen Bloggerin habe die Regierung nun ein Exempel statuiert. Sie hatte kritisch über die Reaktion der Behörden auf das Coronavirus in Wuhan berichtet und war vorgestern zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Fall zeige, dass es in China keinerlei freie Medien mehr gebe, sagte Wurzel.

