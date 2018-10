Ein Jahr nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat die EU-Kommission die volle Aufklärung des Falles gefordert.

Man müsse ein klares Signal an alle Journalisten senden, dass es sicher sei, in Europa zu arbeiten, teilte die EU-Kommission in einer Erklärung mit. Wenn Journalisten nicht mehr frei berichten könnten, sei die Demokratie nicht überlebensfähig.



Galizia war am 16. Oktober 2017 durch einen Bombenanschlag getötet. Die Journalistin hatte unter anderem über Korruption und Geldwäsche berichtet und damit auch maltesische Regierungsvertreter in Bedrängnis gebracht. Die EU-Kommission erinnerte in ihrer Erklärung auch an die Ermordung des slowakischen Reporters Kuciak und seiner Verlobten im Februar.