Journalismus in der Ukraine Pro-russische Medienmacht wächst

Der Konflikt in der Ostukraine wird begleitet von einem Machtkampf in den Medien. Dabei ist auch das Unternehmen von Viktor Medwedtschuk in den Fokus geraten - und Ziel von Angriffen. Medwedtschuk gilt als enger Freund von Vladimir Putin und hat große Ziele bei der Parlamentswahl.

Von Florian Kellermann

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek