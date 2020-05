Für ihre Berichterstattung über Russlands Einmischung in verschiedenen Ländern erhält die "New York Times" den renommierten Pulitzer-Preis.

Das Blatt habe mit seinen Geschichten das aggressive Vorgehen von Russlands Präsident Putin enthüllt, erklärte die Jury in New York. Der Pulitzer-Preis wird in insgesamt 21 Kategorien vergeben. Die Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press werden für ihre Bild-Berichterstattung von den Protesten in Hongkong und der Krise in der umstrittenen Region Kaschmir ausgezeichnet.