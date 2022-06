Doppelmord am Amazonas

Der britische Journalist Dom Phillips im brasilianischen Regenwald. (Foto von 2019) (Photo by Joao LAET / AFP) (AFP)

Die Forensiker hätten die sterblichen Überreste eindeutig identifiziert, teilte die Bundespolizei mit. Beide wurden demnach erschossen. Der Journalist und der Forscher hatten im Javari-Tal nahe der Grenze zu Peru gemeinsam zu Gewalt gegen Indigene recherchiert und waren zuletzt am 5. Juni auf einem Boot gesehen worden. Ihre verscharrten Leichname wurden nach der Festnahme zweier Verdächtiger gefunden.

Gestern hatte sich ein dritter Verdächtiger der Polizei in Atalaia do Norte gestellt. Diese erklärte, der Mann sei laut Zeugenaussagen und Beweisen an dem Doppelmord beteiligt gewesen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.