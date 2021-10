Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalistin Maria Ressa von den Philippinen und den russischen Journalisten Dmitri Muratow.

Das gab das Nobelkomitee in Oslo bekannt. Beide werden ausgezeichnet für ihre Bemühungen, die Meinungsfreiheit zu bewahren, die eine Vorbedingung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei, hieß es zur Begründung.



Maria Ressa ist Chefredakteurin eines philippinischen Nachrichten-Portals, das unter anderem Menschenhandel und Drogenschmuggel aufgedeckt hat. Im vergangenen Sommer wurde sie aufgrund ihrer Arbeit verurteilt. Menschenrechtler kritisieren, damit solle die Journalistin zum Schweigen gebracht werden.



Dmitri Muratow ist Gründer der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". Das Nobelkomitee erklärte, er setze sich seit Jahrzehnten unter immer schwierigeren Bedingungen für die Pressefreiheit in Russland ein.



Die Buchmacher hatten für dieses Jahre die Weltgesundheitsorganisation WHO ganz vorne auf ihren Zetteln. Dahinter stand wieder die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Auch die Organisation "Reporter ohne Grenzen" und Bundeskanzlerin Angela Merkel standen relativ weit vorne.



Der Friedensnobelpreis ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (über 980.000 Euro) dotiert. Er wird traditionell am 10. Dezember vergeben, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel (1833-1896). Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.