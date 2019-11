Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta ist der Geschäftsmann Fenech offiziell wegen Beihilfe zum Mord angeklagt worden.

Bei der Anklageerhebung befanden sich auch die Angehörigen der Journalistin im Gerichtssaal. Fenech wurde nach dem Gerichtstermin wieder in Untersuchungshaft genommen. Er war in der vergangenen Woche auf seiner Jacht festgenommen worden. Caruana Galizias Familie hält ihn für einen der Auftraggeber des Mordes. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf Ermittler, Fenech habe im Polizeiverhör den langjährigen Büroleiter des maltesischen Regierungschefs Muscat, Schembri, beschuldigt, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.



Gegen drei Männer, die den Anschlag ausgeführt haben sollen, laufen Mordermittlungen. Bisher ist aber unklar, wer hinter der Tat steckt.



Mehrere Regierungmitglieder waren in den vergangenen Tagen wegen des Skandals zurückgetreten. Auch Regierungschef Muscat wird nach Angaben aus seiner Partei sein Amt abgeben.