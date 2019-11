Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta ist Anklage gegen einen möglichen Hintermann erhoben worden.

Dem Unternehmer Fenech wurde vor Gericht in Valletta unter anderem Mittäterschaft an dem Mord vorgeworfen, wie maltesische Medien übereinstimmend berichteten. Fenech weist die Schuld von sich.



Galizia war mit einer Autobombe getötet worden. Drei Männer sind angeklagt, die Tat ausgeführt zu haben. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist allerdings bisher unklar. Mehrere Regierungmitglieder waren in den vergangenen Tagen wegen des Skandals zurückgetreten. Auch Regierungschef Muscat wird nach Angaben aus seiner Partei sein Amt abgeben.