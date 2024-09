Newsblog zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

Ein Wähler steckt den Stimmzettel in die Wahlurne in einem Wahllokal in Erfurt (Martin Schutt / dpa)

+++ Journalistenverband: AfD-Absage an Journalisten "unerhört"

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat empört auf die Nichtzulassung von allen Medien reagiert, die von der Wahlparty der AfD Thüringen berichten wollten. DJV-Sprecher Zörner sagte dem Evangelischen Pressedienst , die laut Medienberichten am Samstag ausgesprochene Absage an alle Journalistinnen und Journalisten sei "politisch unerhört". Er kenne keinen vergleichbaren Vorgang. Die AfD Thüringen reagierte bis Sonntagnachmittag nicht auf eine Anfrage des epd zur Absage an die Medien.

+++ Ähnliche Wahlbeteiligungen wie vor fünf Jahren

Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen zeichnet sich eine ähnliche Wahlbeteiligung ab wie vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr gaben in Sachsen 35,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - und damit etwas mehr als 2019, wie der Landeswahlleiter mitteilte. In Thüringen waren es 44,4 Prozent. Bei der vergangenen Wahl lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt bei rund 42 Prozent. Die Briefwähler sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

+++ Polizei ermittelt wegen Bedrohung in Wahllokal in Thüringen

Nach einem Vorfall in Gera hat die Polizei eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen. Ein mit einem AfD-T-Shirt bekleideter Mann habe das Wahllokal betreten, so ein Polizeisprecher. Der Wahllokalleiter habe den Mann daraufhin aufgefordert, das Shirt abzulegen, da es sich um im Wahllokal verbotene Parteien-Werbung handele. Der Mann sei der Aufforderung zwar nachgekommen, beim Verlassen des Geländes habe er aber gedroht, wiederzukommen, da er mit dem Umgang mit ihm unzufrieden sei. Die Polizisten fertigten eine Anzeige und ermahnten den Mann.

+++ Sachsens SPD-Spitzenkandidatin Köpping wünscht sich stabile Koalition

Die SPD-Spitzenkandidatin in Sachsen, Köpping, sagte am Morgen bei ihrer Stimmabgabe, sie habe ein "mulmiges Gefühl". Jetzt müssten die Wähler entscheiden. Die derzeitige Sozialministerin betonte, es habe in der Vergangenheit eine gute Koalition mit der CDU gegeben. Sie hoffe einfach, dass es wieder eine stabile Koalition gebe.

+++ CDU-Spitzenkandidat Voigt hofft auf stabile Mehrheitsverhältnisse in Thüringen

Der thüringische CDU-Spitzenkandidat Voigt sagte bei seiner Stimmabgabe in Jena, er wünsche sich, "dass viele Thüringerinnen und Thüringer wählen gehen und von ihrem Recht Gebrauch machen, die Zukunft unseres Landes zu bestimmen". Er hoffe zudem auf "stabile Mehrheitsverhältnisse", damit das Land wieder nach vorn geführt werden könne.

+++ Ministerpräsident Kretschmer spricht von "Schicksalswahl" in Sachsen

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) hat die Landtagswahl in seinem Bundesland als "Schicksalswahl" bezeichnet. Es sei „wahrscheinlich die wichtigste Wahl seit 34 Jahren“, sagte er bei seiner Stimmabgabe in Dresden.

