Journalistin Golineh Atai mit Frauenpreis geehrt

Golineh Atai, Journalistin und Buchautorin (picture alliance / Günther Ortmann )

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer würdigte Atai bei der Preisverleihung für eine - so wörtlich - "klare demokratische Haltung als Journalistin" und für ihren Einsatz für Frauen und deren Rechte. Atai stammt aus dem Iran und kam als Kind nach Deutschland. Sie arbeitete lange als Auslandskorrespondentin für die ARD, unter anderem in Kairo und in Moskau. Seit 2022 leitet sie das Nahost-Studio des ZDF in Kairo.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.