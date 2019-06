Die Journalistin Mesale Tolu hat ein Volontariat bei der "Schwäbischen Zeitung" begonnen.

Tolu war mehr als sieben Monate lang in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda im Gefängnis. Im vergangenen Sommer konnte die in Ulm geborene Journalistin zurück nach Deutschland.



Das Medienhaus teilte mit, man stelle eine Volontärin ein, "die bereits Erfahrung mitbringt, aus unserer Region stammt und durch ihren familiären Hintergrund interessante Perspektiven in den redaktionellen Alltag einbringt". Chefredakteur Hendrik Groth ergänzte: "Das ist uns wichtig, nicht ihre Geschichte".



Tolu erklärte, sie freue sich darauf, eine für sie neue und sehr vielseitige Spielart des Journalismus kennenzulernen. "Es ist toll, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, hier zu leben und zu arbeiten."