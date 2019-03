Der neue Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hat den Haushaltsplan von Bundesfinanzminister Scholz kritisiert. Kuban sagte im Deutschlandfunk, der Sozialstaat sei notwendig, aber er frage sich, ob "das die einzige und so wesentliche Aufgabe ist, die unsere Gesellschaft trägt".

Der JU-Vorsitzende stellte auch die Frage, "ob man immer nur neue Randgruppen bedient oder nicht mal wieder die Mitte der Gesellschaft". Gerechtigkeit sei wichtig. Aus seiner Sicht tue sich die SPD mit hohen Ausgaben für Soziales "keinen Gefallen". Sie versuche lediglich, "sich selbst zu therapieren".



Kuban forderte stattdessen einen "klaren Schwerpunkt auf die Bereiche Sicherheit, Ordnung und Infrastruktur". In den vergangenen Jahren seien 20 Milliarden Euro für Flüchtlinge ausgegeben worden. Aber auch in Deutschland seien die Ressourcen endlich, man könne nicht jeden aufnehmen, erklärte der CDU-Politiker.



Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Schweitzer, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es reiche nicht, dass der Bund ohne neue Schulden auskommen wolle. Man müsse Investitionsbremsen lösen, insbesondere durch Senkung der Steuersätze und eine Verbesserung der Abschreibungsbedingungen.



Scholz stellt die Eckpunkte des Haushalts am Vormittag im Kabinett vor.