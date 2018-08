Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, hat sich gegen eine Zusammenarbeit von CDU und CSU mit den Linken oder der AfD ausgesprochen.

Es gehe hier um Grundsätze der Union. Und da könne es eine solche Kooperation überhaupt nicht geben, sagte Ziemiak im Deutschlandfunk. Aus seiner Sicht sei es unvorstellbar, dass die CDU mit der Linkspartei oder der AFD zusammenarbeite oder eine Koalition eingehe.



Damit wandte sich Ziemiak unter anderem gegen den schleswig-holsteinischen Regierungschef Günther, CDU, der sich für Kooperationen mit der Linkspartei in Ostdeutschland offen gezeigt hatte.



Zugleich unterstützte er den Beschluss der CDU-Spitze, Splitter-Gruppierungen in der Partei nicht als offizielle Organisationen anzuerkennen. Weder die konservative Werteunion noch die liberalere Union der Mitte stünden für Positionen, die nicht die CDU als Ganzes vertrete, führte Ziemiak aus. Außerdem liefen einzelne Partei-Zirkel der Idee einer Volkspartei zuwider. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hatte Anfang der Woche nach einer Gremiensitzung der Partei klargestellt, dass es in der CDU neben der Frauen-Union und der Jungen Union keine weiteren offiziellen Sonderorganisationen geben werde. Kramp-Karrenbauer rief daher die Mitglieder der Werteunion und der Union der Mitte dazu auf, sich innerhalb der Partei und den bestehenden CDU-Organisationen zu engagieren.