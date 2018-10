CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat nach den Streitigkeiten den Zusammenhalt der Unionsparteien beschworen.

Dobrindt sagte auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel, die Gemeinsamkeiten von CDU und CSU seien unverrückbar, auch wenn man sich im Detail mal unterscheide.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel vor einer weiteren Spaltung der Schwesterparteien gewarnt. Die heutige Zeit sei extrem entscheidend für die Weiterentwicklung von CDU und CSU sowie des Parteiensystems insgesamt. Merkel forderte einen gemeinsamen Plan der Union in der Flüchtlingspolitik. Der anhaltende Streit mit der CSU darüber sei eine Ursache für die schlechten Umfragewerte vor den Landtagswahlen.



Nach jüngsten Umfragen müssen die CSU in Bayern und die CDU in Hessen mit schweren Verlusten bei den Landtagswahlen rechnen.