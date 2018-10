Bundeskanzlerin Merkel hat vor einer weiteren Spaltung in Deutschland und Europa gewarnt.

Man dürfe nicht wieder damit anfangen, in Gruppen zu denken: hier Migranten, dort Deutsche, hier Osten, dort Westen, sagte Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Die Würde, und zwar jedes Menschen, sei unantastbar. Die Union sei dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Die CDU-Vorsitzende betonte, ohne gleichwertige Lebensverhältnisse werde Deutschland auseinderfallen. Und das dürfe nicht passieren.



Zudem forderte Merkel ein Ende des Unionsstreits über die Flüchtlingspolitik. In Zukunft werde noch viel stärker die Migration aus Afrika eine Rolle spielen als der Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien oder dem Irak. Darauf müsse man mit einem gemeinsamen Plan reagieren. Afrika müsse dabei als Chance und nicht als Problem begriffen werden.