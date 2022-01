Der Chef der Jungen Union Tilman Kuban (dpa / Bernd Thissen)

Dieser Mann habe in seiner Partei nichts zu suchen, sagte Kuban dem Magazin "Der Spiegel". Sollte Maaßen tatsächlich etwas an der CDU liegen, solle er selbst austreten. Sollte man aber mit Gesprächen nicht weiterkommen, müsse es ein Parteiausschlussverfahren geben - auch wenn dies stets ein langwieriger Prozess sei. Maaßen steht seit langem in der Kritik, unter anderem wegen umstrittener Äußerungen zur Migrations- und Corona-Politik. Gegner werfen ihm zudem eine mangelnde Abgrenzung zur AfD vor. Maaßen selbst pocht auf sein Recht zur freien Meinungsäußerung und hält der CDU vor, sich nicht ausreichend mit Argumenten Andersdenkender auseinandersetzen.

Der CDU-Bundesvorstand hatte sich vor gut einer Woche einstimmig von Maaßen distanziert. Eine Aufforderung zum Parteiaustritt fand indes keine Mehrheit.

