Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, hat ein Bündnis mit der AfD ausgeschlossen.

Jedwede Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken verbiete sich für die Union, sagte Ziemiak im Deutschlandfunk. Die Unterschiede seien unüberbrückbar. Der neue CDU-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Hartmann, hatte eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht explizit ausgeschlossen.



SPD-Generalsekretär Klingbeil sprach in diesem Zusammenhang von einem "brandgefährlichen Tabubruch". Die AfD sei in Chemnitz Hand in Hand mit gewaltbereiten Neonazis auf die Straße gegangen. Klingbeil forderte von der CDU, auf ihrem bevorstehenden Bundesparteitag einen Beschluss zur Abgrenzung von der AfD zu fassen.



Kurz vor dem Deutschlandtag der Jungen Union forderte der JU-Vorsitzende Ziemiak außerdem ein Ende der Debatte über einen Machtverlust von Kanzlerin Merkel. Er könne die Diskussion Pro oder Kontra Merkel nicht mehr hören. Der Jungen Union gehe es um eine Rückkehr zu Sachthemen wie Rente oder Innere Sicherheit.



Mit Blick auf die Abwahl des Unionsfraktionschefs und Merkel-Vertrauten Kauder sagte Ziemiak, die Entscheidung sei völlig in Ordnung in einer Demokratie. Jetzt gehe es darum, geschlossen weiterzuarbeiten.



Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU kommt am Abend in Kiel zu einem dreitägigen Treffen zusammen. Im Mittelpunkt steht die künftige Ausrichtung der Union.